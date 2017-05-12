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11:33 (мск), источник: РИА Новости

В центре Рима прогремел взрыв

РИМ, 12 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Взрыв прогремел утром в центральной части Рима около почтового отделения на улице Авентино, сообщают местные СМИ.

Источник: AFP 2017

По информации телеканала RaiNews24, поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет. На месте происшествия работают пожарные и полицейские.

Причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства, ​передает агентство Ansa.

По данным следственных органов, взорвалось устройство, которое кто-то заложил между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения.

Комментарии
4
Иван Петров
Похоже на то, как мы баловались в детстве:
карбид, вода, плотно закрытая ёмкость.
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ваня иванов
точно помню даже как банка из под селедки под которой раскачегарили карбид и подожгли газету в место шнура после взрыва мне в лоб прилетела
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Профессор
Передрались за парковку.
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