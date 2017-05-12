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18:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Виновнице смертельного ДТП в Иркутске дали 2 года условно

Автоледи находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

29-летней виновнице смертельного ДТП, произошедшего в декабре прошлого года, назначили 2 года лишения свободы условно. Установлено, что автоледи находилась в момент дорожной аварии в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Собранные следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области доказательства легли в основу обвинительного приговора женщине-водителю, по вине которой в ДТП погибла пассажирка.

«Напомним, дорожная автоавария произошла около 04.00 16 декабря прошлого года на улице Байкальской. Как установили следователи, управлявшая автомобилем Toyota Mark II женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустила наезд на металлическую конструкцию, разделявшую проезжую часть. После чего столкнулась со снегоуборочной техникой», — отметили в ведомстве.

В результате случившегося 25-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Находившаяся за рулем машины ее 29-летняя родственница была госпитализирована.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), были проведены необходимые исследования и экспертизы.

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