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13:22 (мск), источник: Volga News

Последним участникам банды Потапова в общей сложности дали 33 года лишения свободы

В Самарском областном суде вынесен приговор последним из известных членов банды Потапова, совершавших нападения на предпринимателей в Самарской и Оренбургской областях в 2015 году, а также двум заказчикам преступлений.

Сам главарь банды Максим Потапов и его ближайшие сторонники уже выслушали приговоры, под суд в итоге пошли восемь человек, шестеро из которых участвовали в отдельных эпизодах, а двое платили бандитам за запугивание неугодных людей.

Как установило следствие, в сентябре 2015 года на трассе М-5 было совершено разбойное нападение, в результате чего потерпевший оказался в больнице. В январе и феврале 2015-го по заказу Александра Студеникина бандиты «кошмарили» семью конкурсного управляющего Бугурусланского завода «Радиатор», в феврале 2015-го украли автомобиль, который продал один из предполагаемых преступников, а в августе 2015-го напали на самарца, прострелив ему ногу из пистолета Макарова. Заказчицей последнего преступления выступила пенсионерка Тамара Мязова.

Как сообщает прокуратура Самарской области, государственное обвинение в суде поддерживал старший прокурор уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Владимир Негуляев. Напомним, что он запросил всем подсудимым реальные сроки лишения свободы.

Суд в итоге наказание назначил гораздо более мягкое. Члены банды Потапова Руслан Илясов и Николай Бучин получили по восемь лет колонии строгого режима, их «соратник» Илья Бугаев — семь лет «строгача». Еще двое — Евгений Кондратьев и Александр Кандыков — по пять лет колонии особого режима. И лишь один из бандитов, Евгений Жуков отправится в колонию общего режима на пять лет. Что касается заказчиков, то они отделались условными сроками — Александра Студеникина приговорили к двум годам условного лишения свободы, а Тамару Мязову — к четырем годам условно.

Будут ли осужденные обжаловать приговоры, пока не известно.

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