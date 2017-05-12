Японский лайнер экстренно сел в Братске из-за отказа двигателя

Согласно информации диспетчерских служб братского аэропорта, авиалайнер принадлежит японской авиакомпании Nippon Airways. По предварительным данным, в связи с отказом одного из двигателей летный экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту в Братске.

Экстренные службы на аэродроме в Братске были приведены в повышенную готовность. Очевидцы говорят, что самолет сделал несколько кругов вокруг аэропорта, вырабатывая топливо, после чего приземлился.

Информации о наличии пострадавших нет. Причины авиапроисшествия выясняются.