Оглашена вероятная причина разрушения омской пятиэтажки

Такое предположение высказал сопредседатель «Оплота» Дмитрий Сахань на основании состояния здания.

«Конечно в причинах аварии досконально разберется специальная комиссия и сделает выводы по результатам экспертиз. Но изначально можно предположить, что на данном участке, возможно, протекала крыша. Вода попадала в конструкцию, планомерно разрушая кирпичную кладку, что и могло привести к разрушению. Собственно, следы влаги отчетливо видно на стене многоэтажного дома. Этот процесс, если предположение верно, длился продолжительное время, на что должны была обратить своевременное внимание управляющая компания», — заявил «СуперОмску» сопредседатель «Оплота» Дмитрий Сахань.