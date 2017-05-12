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11:54 (мск), источник: СуперОмск

Оглашена вероятная причина разрушения омской пятиэтажки

Стена пятиэтажного кирпичного дома по адресу: 50 лет профсоюзов, 57 «Б», могла рухнуть из-за прохудившейся крыши.

Такое предположение высказал сопредседатель «Оплота» Дмитрий Сахань на основании состояния здания.

«Конечно в причинах аварии досконально разберется специальная комиссия и сделает выводы по результатам экспертиз. Но изначально можно предположить, что на данном участке, возможно, протекала крыша. Вода попадала в конструкцию, планомерно разрушая кирпичную кладку, что и могло привести к разрушению. Собственно, следы влаги отчетливо видно на стене многоэтажного дома. Этот процесс, если предположение верно, длился продолжительное время, на что должны была обратить своевременное внимание управляющая компания», — заявил «СуперОмску» сопредседатель «Оплота» Дмитрий Сахань.

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Инцидент произошел в четверг, 11 мая. Кирпичная кладка обрушилась на площадь 6 кв. м. Пострадавших нет. По факту ЧП созвана комиссия при мэрии Омска.

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