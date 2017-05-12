Оглашена вероятная причина разрушения омской пятиэтажки
Стена пятиэтажного кирпичного дома по адресу: 50 лет профсоюзов, 57 «Б», могла рухнуть
Стена пятиэтажного кирпичного дома по адресу: 50 лет профсоюзов, 57 «Б», могла рухнуть
Такое предположение высказал сопредседатель «Оплота» Дмитрий Сахань на основании состояния здания.
«Конечно в причинах аварии досконально разберется специальная комиссия и сделает выводы по результатам экспертиз. Но изначально можно предположить, что на данном участке, возможно, протекала крыша. Вода попадала в конструкцию, планомерно разрушая кирпичную кладку, что и могло привести к разрушению. Собственно, следы влаги отчетливо видно на стене многоэтажного дома. Этот процесс, если предположение верно, длился продолжительное время, на что должны была обратить своевременное внимание управляющая компания», — заявил «СуперОмску» сопредседатель «Оплота» Дмитрий Сахань.
Инцидент произошел в четверг, 11 мая. Кирпичная кладка обрушилась на площадь 6 кв. м. Пострадавших нет. По факту ЧП созвана комиссия при мэрии Омска.