В Татарстане из ревности убили 20-летнюю девушку

Предварительно, между парнем и девушкой произошла ссора, в результате девушку несколько раз ударили ножом в грудь, предварительно, это случилось из-за ревности. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено дело по статье «Убийство», сейчас подозреваемый задержан.