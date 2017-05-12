В Татарстане из ревности убили 20-летнюю девушку
В Нижнекамске утром 11 мая 22-летний парень из ревности зарезал свою 20-летнюю девушку, информацию об этом происшествии, появившуюся в соцсетях, подтвердили в правоохранительных органах.
В Нижнекамске утром 11 мая 22-летний парень из ревности зарезал свою 20-летнюю девушку, информацию об этом происшествии, появившуюся в соцсетях, подтвердили в правоохранительных органах.
Предварительно, между парнем и девушкой произошла ссора, в результате девушку несколько раз ударили ножом в грудь, предварительно, это случилось
По данному факту возбуждено дело по статье «Убийство», сейчас подозреваемый задержан.