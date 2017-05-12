Симферополец продавал машины своих клиентов по частям
А сам обещал, что «скоро» починит авто и вернет владельцу.
А сам обещал, что «скоро» починит авто и вернет владельцу.
В Симферополе полиция задержала 24-летнего парня. Он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила
— Подозреваемый осуществлял на дому ремонт автомобилей, — уточнила
Все деньги, полученные от продажи автозапчастей, молодой человек тратил на собственные нужды.
Теперь же симферополец дал признательные показания в совершении 7 фактов мошеннических действий.
В настоящее время возбуждены уголовные дела. Санкция статьи УК РФ «Мошенничество» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.