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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Симферополец продавал машины своих клиентов по частям

А сам обещал, что «скоро» починит авто и вернет владельцу.

В Симферополе полиция задержала 24-летнего парня. Он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

— Подозреваемый осуществлял на дому ремонт автомобилей, — уточнила пресс-служба. — Пользуясь доверчивостью клиентов, он некоторые машины стал разбирать на детали и продавать. Владельцев транспортных средств заверял, что скоро их автомобиль будет отремонтирован.

Все деньги, полученные от продажи автозапчастей, молодой человек тратил на собственные нужды.

Теперь же симферополец дал признательные показания в совершении 7 фактов мошеннических действий.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Санкция статьи УК РФ «Мошенничество» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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