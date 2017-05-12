Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12:05 (мск), источник: Volga News

Экс-чиновника областного минсельхоза отправили в колонию

В Октябрьском районном суде вынесли обвинительный приговор Антону Скоротовичу, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки за махинации с грантами для фермеров, которые выдавало министерство сельского хозяйства Самарской области.

Напомним, Скоротович занимал должность главного консультанта управления инвестиций и развития инфраструктуры сельских территорий департамента экономики агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

По версии следствия, с 2014-го по январь 2016 года, будучи в сговоре со своим коллегой Александром Степановым, он получил от глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) взятки в 150 тыс., 300 тыс. он получил от глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) взятки в 150 тыс., 1 млн и 3 млн рублей. Взамен чиновники обещали помочь фермерам получить многомиллионные гранты на развитие их бизнеса.

На судебных заседаниях выяснилось, что Скоротович и Степанов фактически проверяли пакеты документов, присылаемые главами КФХ, и возвращали те из них, которые были неправильно оформлены. Вопрос о предоставлении грантов решала комиссия, состоявшая из большого числа чиновников, повлиять на которых Скоротович и Степанов вряд ли могли.

В ноябре 2016 года Александр Степанов уже был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.

Его коллега Антон Скоротович приговор выслушал 11 мая. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, экс-чиновнику назначили наказание, связанное с реальным лишением свободы. Скоротовича отправили в колонию общего режима на три года и 10 месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор: Люди, распространяющие слухи об отставке, просчитались
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
В КНДР раскрыли подробности плана покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь