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12:16 (мск), источник: Zakon.kz

Генпрокуратура РК предупреждает о деятельности финансовых пирамид в стране

МВД дано указание создать следственную группу для организации расследования по всей стране.

Источник: Zakon.kz

По инициативе прокуратуры Кызылординской области органами внутренних дел 15 марта т.г. начато уголовное дело в отношении «Questra Holdings Inc.», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Вместе с Национальным Банком, МВД и Комитетом госдоходов будем мониторить ситуацию и принимать меры для пресечения деятельности финансовых пирамид.

«Призываем граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения аферистам. В случае сомнений, прежде чем вложить деньги, лучше обратиться в правоохранительные органы» — проинформировали в ведомстве. Ранее депутат мажилиса Бекболат Тлеухан потребовал от правительства положить конец деятельности иностранных финансовых пирамид, которые выманивают накопления казахстанцев. Свой депутатский запрос Тлеухан адресовал генеральному прокурору РК Жакипу Асанову.

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«В этом году ходят слухи о финансовой компании под названием Questra World. Доверчивые люди верят словам “ты инвестор” и вкладывают свои накопления туда. Люди размещают на счет этой компании все средства, которые копили на покупку автомобиля, дома, открытие бизнеса и обманываются на счет того, что за короткие сроки получат прибыль», — сообщил Тлеухан.

Депутат отметил, что компании, подобные Questra, хоть и находятся в Испании, основным их адресом являются оффшоры вроде Виргинских островов. Интернет и электронные платежные средства стремительно развиваются. На рынке много предложений о якобы выгодном инвестировании денег в эти инструменты. Но не все знают, как правильно это делать. Этим пользуются мошенники. В чём отличие финансовых пирамид от добросовестных организаций? Во-первых, они массово вовлекают людей обещанием баснословной прибыли. Такую доходность не могут обеспечить ни банки, ни другие организации. Это должно настораживать. Во-вторых, они часто зарегистрированы за рубежом, учредители не известны, деньги выводятся за границу. Их представители не могут чётко и ясно объяснить, как зарабатывают и куда вкладывают полученные средства. Вместо этого вы услышите заготовленные рассказы о серьезных партнерах и проектах, вам покажут красивые буклеты. В-третьих, они всегда поощряют привлечение вами новых клиентов, обещая за это дополнительный доход. Все эти признаки явно указывают на то, что вы столкнулись с финансовой пирамидой, реклама и деятельность которой в Казахстане запрещена (статья 150 КоАП и статья 217 УК РК). Если вы стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию либо службу экономических расследований.

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