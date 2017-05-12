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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В РФ из разорившихся банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Миллиард рублей вывели из разорившихся банков в РФ под залог бочек с водой, которые по документам проходили как «дорогое химическое сырье», сообщает МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Отмечается, что преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.

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По информации МВД РФ, злоумышленники в 2014—2015 годы выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям на сумму около одного миллиарда рублей. Сообщается, что в качестве залогового обеспечения под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

В настоящее время против четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», трое подозреваемых арестованы.

На территории Москвы, Московской и Брянской областей при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, изъяты финансовая документация, печати юрлиц и иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности.

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