В РФ из разорившихся банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Отмечается, что преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.