Подростки ограбили школьника в Ангарске

Подростки 14 и 16 лет ограбили семиклассника в Ангарске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, накануне двое подростков, заранее договорившись завладеть чужим имуществом, отняли сотовый телефон у учащегося 7 класса. При этом они причинили ему незначительные телесные повреждения. Вырученные денежные средства от сдачи в ломбард похищенного телефона злоумышленники планировали потратить в одном из компьютерных салонов, где они часто проводили время.

«Инспекторами ПДН ОП-1 УМВД России по Ангарскому городскому округу несовершеннолетние злоумышленники были задержаны. Ими оказались учащиеся школ Ангарска 14 и 16 лет, ранее уже состоявшие на учете в ПДН», — отметили в ведомстве.

Подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.