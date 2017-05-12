Иркутская таможня изъяла 25 тысяч банок поддельной томатной пасты «Балтимор»

Сотрудники Иркутской таможни изъяли 25 тысяч литровых банок контрафактной томатной пасты «Балтимор» общей стоимостью 2,5 млн рублей. По факту незаконного использования чужого товарного знака возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу таможни.

Компания из Иркутска предъявила на таможенный пост декларацию, в которой к выпуску для внутреннего потребления была заявлена «томатная паста высшего сорта с массовой долей сухих веществ 30%». На все банки нанесена маркировка «Балтимор».

«Словесное обозначение “Балтимор” зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской федерации. В соответствии с правом Евразийского экономического союза товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в реестр объектов интеллектуальной собственности, находятся под государственной защитой. Правообладателем данного товарного знака является компания Unilever (Нидерланды). Согласно законодательству правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак по своему усмотрению, то есть иные организации и лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя», — сообщили в пресс-службе.

Правообладатель товарного знака подтвердил, что никаких лицензионных договоров с иркутской фирмой-импортером на использование товарного знака не заключал и не давал разрешения на ввоз товаров. Ущерб оценивается в 2,06 млн рублей.

По факту незаконного использования чужого товарного знака или сходных с ним обозначений Иркутская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. До рассмотрения дела в суде на товар наложен арест.