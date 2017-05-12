Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская таможня изъяла 25 тысяч банок поддельной томатной пасты «Балтимор»

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Сотрудники Иркутской таможни изъяли 25 тысяч литровых банок контрафактной томатной пасты «Балтимор» общей стоимостью 2,5 млн рублей. По факту незаконного использования чужого товарного знака возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу таможни.

Компания из Иркутска предъявила на таможенный пост декларацию, в которой к выпуску для внутреннего потребления была заявлена «томатная паста высшего сорта с массовой долей сухих веществ 30%». На все банки нанесена маркировка «Балтимор».

«Словесное обозначение “Балтимор” зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской федерации. В соответствии с правом Евразийского экономического союза товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в реестр объектов интеллектуальной собственности, находятся под государственной защитой. Правообладателем данного товарного знака является компания Unilever (Нидерланды). Согласно законодательству правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак по своему усмотрению, то есть иные организации и лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя», — сообщили в пресс-службе.

Правообладатель товарного знака подтвердил, что никаких лицензионных договоров с иркутской фирмой-импортером на использование товарного знака не заключал и не давал разрешения на ввоз товаров. Ущерб оценивается в 2,06 млн рублей.

По факту незаконного использования чужого товарного знака или сходных с ним обозначений Иркутская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. До рассмотрения дела в суде на товар наложен арест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Книжный обзор от Ольги Бронштейн: "Над пропастью во ржи" и "Мальчик в полосатой пижаме"
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
В КНДР раскрыли подробности плана покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь