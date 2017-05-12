Огонь с горящего в Екатеринбурге склада с пиломатериалами перекинулся на соседнее здание, пострадавших нет

«Большая горючая загрузка склада способствует быстрому распространению огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вплотную к складу примыкает офисное здание, огонь распространился на его первый этаж. Из помещений самостоятельно эвакуировались 30 человек.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожарные подвозят воду от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 1 км от возгорания. Огонь тушат более 60 человек с помощью 21 единицы техники.

«Сил и средств достаточно», — подчеркивается в пресс-релизе.