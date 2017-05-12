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12:18 (мск), источник: Интерфакс

Огонь с горящего в Екатеринбурге склада с пиломатериалами перекинулся на соседнее здание, пострадавших нет

Екатеринбург. 12 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Тушение пожара на складе с пиломатериалами в Екатеринбурге осложняется отсутствием источников воды рядом, кроме того, огонь перекинулся на близлежащее офисное здание, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

«Большая горючая загрузка склада способствует быстрому распространению огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вплотную к складу примыкает офисное здание, огонь распространился на его первый этаж. Из помещений самостоятельно эвакуировались 30 человек.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожарные подвозят воду от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 1 км от возгорания. Огонь тушат более 60 человек с помощью 21 единицы техники.

«Сил и средств достаточно», — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал агентству «Интерфакс-Урал», что, по предварительным данным, горит столярный цех углехимического завода. Причина возгорания будет установлена в ходе начавшейся проверки, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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