Огонь с горящего в Екатеринбурге склада с пиломатериалами перекинулся на соседнее здание, пострадавших нет
Екатеринбург. 12 мая.
Екатеринбург. 12 мая.
«Большая горючая загрузка склада способствует быстрому распространению огня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вплотную к складу примыкает офисное здание, огонь распространился на его первый этаж. Из помещений самостоятельно эвакуировались 30 человек.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожарные подвозят воду от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 1 км от возгорания. Огонь тушат более 60 человек с помощью 21 единицы техники.
«Сил и средств достаточно», — подчеркивается в
Ранее руководитель