В Башкирии бесследно пропала 39-летняя мать двоих малышей
Женщину разыскивает супруг и полиция.
Женщину разыскивает супруг и полиция.
В Октябрьском уже пять дней ищут 39-летнюю Алию Закирову: в минувшие выходные женщина ушла из дома с одним только сотовым телефоном и словно сквозь землю провалилась.
— 7 мая я был по работе в Уфе, а жена оставалась дома с детьми: дочке 4 года, сыну 2. Днем Алия
Приметы: среднее телосложение, черные длинные волосы, на брови — большая родинка. Была одета: черные брюки, синяя болоньевая куртка, темные кроссовки. Особые приметы: на спине большой шрам, не выговаривает букву «Р».
Если вам