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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии бесследно пропала 39-летняя мать двоих малышей

Женщину разыскивает супруг и полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском уже пять дней ищут 39-летнюю Алию Закирову: в минувшие выходные женщина ушла из дома с одним только сотовым телефоном и словно сквозь землю провалилась.

— 7 мая я был по работе в Уфе, а жена оставалась дома с детьми: дочке 4 года, сыну 2. Днем Алия почему-то ушла из дома, где сейчас она, я не знаю — обошел уже всех друзей и родственников, — рассказал «Комсомолке» супруг женщины Валентин Волощук. — Единственный, кто с ней разговаривал — ее племянник, она позвонила ему, но потом резко отключился телефон.

Приметы: среднее телосложение, черные длинные волосы, на брови — большая родинка. Была одета: черные брюки, синяя болоньевая куртка, темные кроссовки. Особые приметы: на спине большой шрам, не выговаривает букву «Р».

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, позвоните в полицию или по телефону: 89279207397 — Валентин.

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