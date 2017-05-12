В Башкирии бесследно пропала 39-летняя мать двоих малышей

В Октябрьском уже пять дней ищут 39-летнюю Алию Закирову: в минувшие выходные женщина ушла из дома с одним только сотовым телефоном и словно сквозь землю провалилась.

— 7 мая я был по работе в Уфе, а жена оставалась дома с детьми: дочке 4 года, сыну 2. Днем Алия почему-то ушла из дома, где сейчас она, я не знаю — обошел уже всех друзей и родственников, — рассказал «Комсомолке» супруг женщины Валентин Волощук. — Единственный, кто с ней разговаривал — ее племянник, она позвонила ему, но потом резко отключился телефон.

Приметы: среднее телосложение, черные длинные волосы, на брови — большая родинка. Была одета: черные брюки, синяя болоньевая куртка, темные кроссовки. Особые приметы: на спине большой шрам, не выговаривает букву «Р».