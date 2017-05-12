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12:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

ДТП с участием маршрутного такси произошло в Ростове

Накануне в ДТП на улице Ленина в Ростове столкнулись два легковых автомобиля и автобус.

По словам свидетелей, молодой мужчина за рулем иномарки врезался едущий впереди ВАЗ. От удара отечественное автомобиль отбросило на маршрутку, которая стояла на остановке.

Очевидцы также добавляют, что водитель общественного транспорта лишь за несколько минут до столкновения высадил пассажиров и только по счастливой случайности никто не пострадал. Добавим, транспортные средства получили механические повреждения.

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