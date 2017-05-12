Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Треть россиян не доверяет врачам
Кремль: перехват самолета 9 мая не был неоправданным риском
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
17:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Красноармейском районе суд вынес приговор руководителю крупной секты

В Красноармейском районе суд вынес приговор 61-летнему местному жителю Александру Куренкову. Он признан виновным в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

В 2004 году он создал в станице Староджерелиевской религиозное объединение по типу тоталитарной секты с применением насилия над гражданами. Куренков лично проводил обучение по эзотерике, медитации и религиозные обряды. В секту он отбирал лиц, имеющих проблемы в личной и семейной жизни.

В основу своего учения он заложил отрицание общепринятых ценностей, морали, нравственности, родственных и дружеских связей, а также совокупность извлечений из христианства, буддизма, индуизма, шаманизма, мистических восточных учений. В период деятельности секты количество ее адептов составляло до 20 человек. В том числе — несовершеннолетние. Три частных дома, где обосновались участники, приобретены на денежные средства участников секты.

Куренков, применяя психологическое насилие, подавлял волю женщин. Во время проведения «индивидуальных и групповых занятий» вступал с ними в половые отношения. С 2010 года по октябрь 2013 года он, используя беспомощное состояние малолетней дочери одной из участниц объединения, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате действий Куренкова пострадало 4 человека, двое из которых несовершеннолетние. Суд назначил Куренкову по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также на осужденного возложена обязанность пройти курс лечения от педофелии. Приговор не вступил в законную силу, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
Мужчина убил пятерых родственников, не одобривших его невесту
За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Трамп предложил отменить брифинги «ради точности информации»
Совфед не будет запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
События недели в фотографиях
В Госдуму задумали внести законопроект о легализации колдунов
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь