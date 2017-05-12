В Красноармейском районе суд вынес приговор руководителю крупной секты

В 2004 году он создал в станице Староджерелиевской религиозное объединение по типу тоталитарной секты с применением насилия над гражданами. Куренков лично проводил обучение по эзотерике, медитации и религиозные обряды. В секту он отбирал лиц, имеющих проблемы в личной и семейной жизни.

В основу своего учения он заложил отрицание общепринятых ценностей, морали, нравственности, родственных и дружеских связей, а также совокупность извлечений из христианства, буддизма, индуизма, шаманизма, мистических восточных учений. В период деятельности секты количество ее адептов составляло до 20 человек. В том числе — несовершеннолетние. Три частных дома, где обосновались участники, приобретены на денежные средства участников секты.

Куренков, применяя психологическое насилие, подавлял волю женщин. Во время проведения «индивидуальных и групповых занятий» вступал с ними в половые отношения. С 2010 года по октябрь 2013 года он, используя беспомощное состояние малолетней дочери одной из участниц объединения, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.