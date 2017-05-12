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13:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Директор Нижегородской турфирмы предстанет перед судом по обвинению в растрате 1,5 млн рублей клиентов

Директор Нижегородской турфирмы предстанет перед судом по обвинению в растрате 1,5 млн рублей клиентов. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области 12 мая 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Руководитель турфирмы обвиняется в том, что с августа 2015 по октябрь 2016 года присвоила 1,5 млн рублей, которые клиенты передавали ей в качестве платы за туристические услуги. Всего по делу проходят 27 потерпевших (21 эпизод).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело по обвинению директора турфирмы по ч.3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), передано в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, в марте 2017 года нижегородская полиция просила откликнуться потерпевших от руководителя турфирмы «Жизнь в удовольствие». На тот момент была установлена причастность подозреваемой к хищению около 0,9 млн рублей у 15 клиентов.

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