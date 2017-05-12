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12:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Населенные пункты четырёх районов Нижегородской области остались без электричества из-за погодных условий 12 мая

Причина нарушений — грозовой фронт.

Населенные пункты четырёх районов Нижегородской области остались без электричества из-за погодных условий 12 мая.

Как сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Центра и Приволжья», сбои в работе электросетей из-за погодных условий произошли в населенных пунктах Городецкого, Ковернинского, Сокольского и Чкаловского районов Нижегородской области.

Согласно информации, причина нарушений — прошедший утром 12 мая по северо — западу региона грозовой фронт с дождем, мокрым снегом, сильными порывами ветра, зафиксировано также резкое понижение температуры до отрицательных значений.

В связи со сложной метеорологической обстановкой с 08:30 12 мая в филиале «Нижновэнерго» введен особый режим работы. Отмечается, что социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения (больницы, котельные и насосные станции, детские сады, школы и пр.) уже подключены к электроснабжению. Всего в восстановительных работах принимают участие 24 бригады, 72 человека, 48 единиц спецтехники.

Полностью восстановительные мероприятия по обеспечению бесперебойной схемы электроснабжения планируется завершить к 14:00.

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