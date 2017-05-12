В Ольшанскую колонию ввели спецназ: осужденные готовят бунт

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Заключенные Ольшанской исправительной колонии № 53 готовы массово вскрыть себе вены в знак протеста против ввода спецназа. Об этом «Новостям-N» сообщили осужденные.

В пятницу администрация колонии приняла решение о вводе на территорию учреждения спецназа для «зачистки» и проведения массовых обысков — «шмона», говорят осужденные.

Поводом для репрессивных мер со стороны администрации стало убийство осужденного. Погибший якобы был замечен в «стукачестве», что считается самым страшным грехом среди заключенных.

Заподозренного в связях с администрацией осужденного жестоко избили. 9 мая он был госпитализирован в больницу скорой помощи Николаева в бессознательном состоянии, 10 мая скончался, не приходя в сознание.

Непосредственных участников избиения, а также «смотрящего» колонии, смотрящего за бараком и еще несколько человек администрация уже изолировала.