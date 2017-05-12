В Олимпийском парке Сиднея произошел крупный пожар

​В местную пожарную службу поступили сообщения о «громком хлопке» еще до того, как располагающуюся в парке площадку Monster Skatepark охватило пламя. Один из очевидцев рассказал, что строители, работавшие на крыше соседнего стадиона «Австралия» (ANZ Stadium), поспешили в загоревшееся здание, чтобы «вытащить молодых людей оттуда». Посетители близлежащих спортивных площадок были эвакуированы.