Названа причина смерти ребенка в частном детском саду

Полуторагодовалый воспитанник частного детского сада в Емельяново мог умереть от болезни — такую предварительную версию гибели ребенка озвучили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Однако пока неизвестно, какое именно заболевание стало причиной загадочной смерти мальчика.

Напомним, ЧП произошло в начале мая — мальчик умер в коттедже, который владелица неофициально использовала под детский сад. Сразу эксперт не смог однозначно назвать причину смерти ребенка, но в ходе проверки удалось предварительно установить, что он умер от болезни.

Также следователи нашли нарушения в работе садика. В частности, владелица садика не обеспечила условия для приготовления, хранения и приема пищи малолетних, не проводились медицинские обследования. При этом соседи владельцев садика рассказали журналистам, что прежде претензий к ним не имели, как и к деятельности «садика».