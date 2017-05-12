Toyota Prius и Lada Priora сгорели в Иркутске ночью 12 мая

Toyota Prius и Lada Priora сгорели в Иркутске сегодня ночью, 12 мая. В обоих случаях не исключается версия поджога, точную причину установят специалисты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании Toyota Prius в Космическом проезде поступило в 02.29. В течение 30 минут пожар был ликвидирован.

«В 02.56 поступило сообщение о том, что на улице Станиславского горит Lada Priora. Пожар был ликвидирован в 03.18», — отметили в ведомстве.

Проводится проверка.