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12:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Toyota Prius и Lada Priora сгорели в Иркутске ночью 12 мая

Причиной возгорания мог стать поджог.

Toyota Prius и Lada Priora сгорели в Иркутске сегодня ночью, 12 мая. В обоих случаях не исключается версия поджога, точную причину установят специалисты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании Toyota Prius в Космическом проезде поступило в 02.29. В течение 30 минут пожар был ликвидирован.

«В 02.56 поступило сообщение о том, что на улице Станиславского горит Lada Priora. Пожар был ликвидирован в 03.18», — отметили в ведомстве.

Проводится проверка.

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