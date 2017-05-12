СКР закрыл дело директора воронежской фирмы после выплаты в бюджет 11 млн рублей

В Воронежской области Следственный комитет прекратил уголовное дело 58-летнего директора организации, который в своих интересах не заплатил 9 млн рублей налогов. Речь идет об НДФЛ, дело возбудили по данным налоговой проверки. Следствие выяснило, что налоги директор не перечислял с 1 сентября 2015 по 29 февраля 2016 года.

«Деньги не принадлежали организации — они были удержаны у плательщиков налога», — отметили в СКР.

При этом средства руководитель использовал в деятельности фирмы. Ущерб во время предварительного следствия директор возместил. Вместе с пеней и штрафом сумма составила 11 млн рублей. В связи с тем, что руководитель к ответственности за уклонение от уплаты налогов не привлекался и полностью погасил недоимки, дело против него было прекращено.