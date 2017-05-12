Огонь на складе с пиломатериалами в Екатеринбурге потушен, пострадавших нет
Екатеринбург. 12 мая.
Екатеринбург. 12 мая.
«Ведется проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.
К работе уже приступили пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают обстоятельства случившегося и причину пожара. Пострадавших нет.
Как сообщалось, тушение осложнялось отсутствием рядом с местом пожара источников воды. Вплотную к складу примыкает офисное здание, огонь распространялся на его первый этаж. Из помещений самостоятельно эвакуировались 30 человек.