Огонь на складе с пиломатериалами в Екатеринбурге потушен, пострадавших нет

«Ведется проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

К работе уже приступили пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают обстоятельства случившегося и причину пожара. Пострадавших нет.

Как сообщалось, тушение осложнялось отсутствием рядом с местом пожара источников воды. Вплотную к складу примыкает офисное здание, огонь распространялся на его первый этаж. Из помещений самостоятельно эвакуировались 30 человек.