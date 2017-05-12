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12:39 (мск), источник: Интерфакс

Огонь на складе с пиломатериалами в Екатеринбурге потушен, пострадавших нет

Екатеринбург. 12 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пиломатериалов в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Ведется проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

К работе уже приступили пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают обстоятельства случившегося и причину пожара. Пострадавших нет.

Как сообщалось, тушение осложнялось отсутствием рядом с местом пожара источников воды. Вплотную к складу примыкает офисное здание, огонь распространялся на его первый этаж. Из помещений самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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