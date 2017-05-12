Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Часть россиян предложили лишить пенсии
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
12:59 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области на площади 400 кв. м загорелся кондитерский склад

В Батайске на складе кондитерской продукции произошел пожар, в результате возгорания никто не пострадал.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Информация о возгорании металлического кондитерского склада по улице Фермерская, 15 поступила дежурному 12 мая около 10:40. На место происшествия были направлены 55 человек и 18 единиц техники.

«Около 10:50 был объявлен ранг пожара 1-БИС. В 11:27 объявлен ранг пожара № 2, по причине угрозы распространения пожара на соседние складские помещения из-за порывов ветра», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Информация уточняется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал сообщения о загранпаспорте Навального
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь