В Ростовской области на площади 400 кв. м загорелся кондитерский склад

Информация о возгорании металлического кондитерского склада по улице Фермерская, 15 поступила дежурному 12 мая около 10:40. На место происшествия были направлены 55 человек и 18 единиц техники.

«Около 10:50 был объявлен ранг пожара 1-БИС. В 11:27 объявлен ранг пожара № 2, по причине угрозы распространения пожара на соседние складские помещения из-за порывов ветра», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Информация уточняется.