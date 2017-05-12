В Ростовской области на площади 400 кв. м загорелся кондитерский склад
В Батайске на складе кондитерской продукции произошел пожар, в результате возгорания никто не пострадал.
В Батайске на складе кондитерской продукции произошел пожар, в результате возгорания никто не пострадал.
Информация о возгорании металлического кондитерского склада по улице Фермерская, 15 поступила дежурному 12 мая около 10:40. На место происшествия были направлены 55 человек и 18 единиц техники.
«Около 10:50 был объявлен ранг пожара 1-БИС. В 11:27 объявлен ранг пожара № 2, по причине угрозы распространения пожара на соседние складские помещения
По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Информация уточняется.