Верховный суд РТ оставил под арестом депутата Казгордумы Надыра Хайруллина
(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест
(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест
Доводы защиты оказались недостаточными для изменения меры пресечения. Которого 28 апреля Советский райсуд Казани поместил под арест по ходатайству следователей.
Надыр Хайруллин подозревается в том, что в 2014 году выступил посредником при передаче взятки в 24 млн рублей. Деньги предназначались чиновникам в исполкоме городе, которые по «просьбе клиента могли помочь» с оформлением документов на многоквартирные дома, которые изначально, по бумагам, строились как индивидуальное жилье. Тогда суд арестовал Хайруллина до 10 июня.