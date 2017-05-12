Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ
Неймар: Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
12:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Верховный суд РТ оставил под арестом депутата Казгордумы Надыра Хайруллина

(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест экс-лидера фракции «Единая Россия» в Казгордуме, депутата, генерального директора предприятия «Мойдодыр-Казань» Надыра Хайруллина.

Источник: ИА Татар-информ

Доводы защиты оказались недостаточными для изменения меры пресечения. Которого 28 апреля Советский райсуд Казани поместил под арест по ходатайству следователей.

Надыр Хайруллин подозревается в том, что в 2014 году выступил посредником при передаче взятки в 24 млн рублей. Деньги предназначались чиновникам в исполкоме городе, которые по «просьбе клиента могли помочь» с оформлением документов на многоквартирные дома, которые изначально, по бумагам, строились как индивидуальное жилье. Тогда суд арестовал Хайруллина до 10 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Верховный суд РТ оставил под арестом депутата Казгордумы Надыра Хайруллина
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь