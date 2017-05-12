Верховный суд РТ оставил под арестом депутата Казгордумы Надыра Хайруллина

Доводы защиты оказались недостаточными для изменения меры пресечения. Которого 28 апреля Советский райсуд Казани поместил под арест по ходатайству следователей.

Надыр Хайруллин подозревается в том, что в 2014 году выступил посредником при передаче взятки в 24 млн рублей. Деньги предназначались чиновникам в исполкоме городе, которые по «просьбе клиента могли помочь» с оформлением документов на многоквартирные дома, которые изначально, по бумагам, строились как индивидуальное жилье. Тогда суд арестовал Хайруллина до 10 июня.