В Нижнем сотрудник сотовой компании сломал позвоночник

Сотрудник сотовой компании в Нижнем Новгороде сломал ноги и позвоночник, уходя с работы, сообщает Государственная инспекция труда Нижегородской области.

22-летний специалист по обслуживанию в контактном центре после окончания рабочей смены уходил из здания через служебный выход. Молодой человек решил перепрыгнуть через лестничные перила между третьим и четвертым этажами, но неудачно приземлился. В результате пострадавший сломал ноги и позвоночник и был доставлен в больницу.

В настоящее время трудовая инспекция проводит расследование, специалисты проверяют соблюдение норм охраны труда и устанавливают причины несчастного случая.