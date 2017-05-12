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12:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем сотрудник сотовой компании сломал позвоночник

Мужчина перепрыгнул через перила и неудачно приземлился.

Сотрудник сотовой компании в Нижнем Новгороде сломал ноги и позвоночник, уходя с работы, сообщает Государственная инспекция труда Нижегородской области.

22-летний специалист по обслуживанию в контактном центре после окончания рабочей смены уходил из здания через служебный выход. Молодой человек решил перепрыгнуть через лестничные перила между третьим и четвертым этажами, но неудачно приземлился. В результате пострадавший сломал ноги и позвоночник и был доставлен в больницу.

В настоящее время трудовая инспекция проводит расследование, специалисты проверяют соблюдение норм охраны труда и устанавливают причины несчастного случая.

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