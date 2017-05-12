СМИ: неизвестный захватил отделение банка в Австрии

ВЕНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль), в здании могут находиться заложники. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

По данным полиции, территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города.