СМИ: неизвестный захватил отделение банка в Австрии
В здании могут находиться заложники.
В здании могут находиться заложники.
ВЕНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль), в здании могут находиться заложники. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.
По данным полиции, территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города.