Организатора финансовой пирамиды на Урале будут судить за обман на 110 млн руб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Организатор финансовой пирамиды в Екатеринбурге (Свердловская область) предстанет перед судом за обман 760 человек почти на 110 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Лысенко, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. В результате неправомерных действий мужчина причинил ущерб 760 гражданам в размере свыше 109 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый возглавлял организацию ООО «Про-Инвест», работавшую по принципу финансовой пирамиды. «Он привлекал деньги, гарантируя вкладчикам получение высокого дохода. Лысенко частично исполнял свои обязательства перед людьми, используя деньги вновь привлеченных граждан», — добавили там.