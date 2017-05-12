Новогоднего дебошира осудят за покушение на убийство 2 человек во дворе на ЧТЗ

Челябинец, проткнувший двух человек отверткой во дворе на ЧТЗ, предстанет перед судом — от смерти потерпевших спасли врачи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».



Преступление произошло в новогодние выходные. Пьяный 28-летний челябинец пришел на праздник к знакомым, но устроил в квартире дебош, поругался с хозяевами и, опрокинув стол, ушел. У подъезда скандалист повздорил с двумя незнакомцами, вышедшими на улицу покурить. В ходе конфликта мужчина стал наносить удары горожанам отверткой в грудь и живот.

«Потерпевших удалось спасти, их доставили на скорой в больницу. Удары пришлись в жизненно важные органы и повлекли тяжкий вред здоровью мужчин. Злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ — “Покушение на убийство двух лиц”», — рассказал руководитель СО по Тракторозаводскому району Челябинска СУ СКР по региону Виктор Штирц.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый признал свою вину лишь частично, заявив, что потерпевшие сами спровоцировали его на конфликт, однако его версия была опровергнута в ходе следствия.

Ольга Плеханова.