Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
"Пипи Ся": китайцы на референдуме выбрали имя своему авианосцу
Москвич вышел в финал Евровидения в Киеве
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
13:10 (мск), источник: dostup1.ru

Новогоднего дебошира осудят за покушение на убийство 2 человек во дворе на ЧТЗ

Мужчина бил незнакомцев отверткой в грудь.

Челябинец, проткнувший двух человек отверткой во дворе на ЧТЗ, предстанет перед судом — от смерти потерпевших спасли врачи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление произошло в новогодние выходные. Пьяный 28-летний челябинец пришел на праздник к знакомым, но устроил в квартире дебош, поругался с хозяевами и, опрокинув стол, ушел. У подъезда скандалист повздорил с двумя незнакомцами, вышедшими на улицу покурить. В ходе конфликта мужчина стал наносить удары горожанам отверткой в грудь и живот.

«Потерпевших удалось спасти, их доставили на скорой в больницу. Удары пришлись в жизненно важные органы и повлекли тяжкий вред здоровью мужчин. Злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ — “Покушение на убийство двух лиц”», — рассказал руководитель СО по Тракторозаводскому району Челябинска СУ СКР по региону Виктор Штирц.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый признал свою вину лишь частично, заявив, что потерпевшие сами спровоцировали его на конфликт, однако его версия была опровергнута в ходе следствия.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Южном Урале по ночам установятся минусовые температуры
Кремль прокомментировал сообщения о загранпаспорте Навального
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь