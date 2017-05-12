В Киеве на Мечникова произошел пожар в офисном здании
Спасатели эвакуировали 150 человек.
Спасатели эвакуировали 150 человек.
В Киеве на улице Мечникова 9 загорелось 3-этажное офисное здание, спасатели эвакуировали 150 человек. Об этом «Украинской правде. Киев» сообщила
«Мечникова, 9, трехэтажное здание с офисами на первом этаже которого “Гуд Вайн” — в электрощитке на втором этаже произошло замыкание с последующим возгоранием. Спасатели вывели около 150 человек на безопасное расстояние», — сообщила Водолага.
Водолага добавила, что огонь потушили несколькими огнетушителями. Погибших и травмированных нет.
Как сообщил портал dtp.kiev.ua на Facebook, на месте пожара работали 6 экипажей ГосЧС.
Напомним, 10 мая в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар, горели складские помещения.