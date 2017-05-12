В Киеве на Мечникова произошел пожар в офисном здании

В Киеве на улице Мечникова 9 загорелось 3-этажное офисное здание, спасатели эвакуировали 150 человек. Об этом «Украинской правде. Киев» сообщила пресс-секретарь ГосЧС Киева Светлана Водолага.

«Мечникова, 9, трехэтажное здание с офисами на первом этаже которого “Гуд Вайн” — в электрощитке на втором этаже произошло замыкание с последующим возгоранием. Спасатели вывели около 150 человек на безопасное расстояние», — сообщила Водолага.