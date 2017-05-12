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13:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Киева горит магазин элитных вин

Сообщается, что возгорание возникло в магазине элитных вин, который расположен в Печерском районе. На место происшествия уже приехали пожарные и патрульные.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло возгорание в магазине элитных алкогольных напитков GoodWine.

Об этом сообщают пользователи Facebook. Пожар в магазине элитных вин в центре Киева.

Магазин расположен в Печерском районе столицы неподалеку станции метро «Кловская». Из здания магазина идет серый густо дым, а на место происшествия съехались три пожарные машины и наряды патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.

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