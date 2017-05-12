В центре Киева горит магазин элитных вин

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло возгорание в магазине элитных алкогольных напитков GoodWine.

Об этом сообщают пользователи Facebook. Пожар в магазине элитных вин в центре Киева.

Магазин расположен в Печерском районе столицы неподалеку станции метро «Кловская». Из здания магазина идет серый густо дым, а на место происшествия съехались три пожарные машины и наряды патрульной полиции.