В центре Киева горит магазин элитных вин
Сообщается, что возгорание возникло в магазине элитных вин, который расположен в Печерском районе. На место происшествия уже приехали пожарные и патрульные.
Сообщается, что возгорание возникло в магазине элитных вин, который расположен в Печерском районе. На место происшествия уже приехали пожарные и патрульные.
КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло возгорание в магазине элитных алкогольных напитков GoodWine.
Об этом сообщают пользователи Facebook. Пожар в магазине элитных вин в центре Киева.
Магазин расположен в Печерском районе столицы неподалеку станции метро «Кловская». Из здания магазина идет серый густо дым, а на место происшествия съехались три пожарные машины и наряды патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях.