Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
"Пипи Ся": китайцы на референдуме выбрали имя своему авианосцу
Работники трех банков РФ вывели 1 млрд руб. преступным путем
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
13:01 (мск), источник: БЕЛТА

В витебском магазине «Марко» произошел пожар

12 мая, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В Витебске в обувном магазине «Марко» по ул. Толстого сегодня произошел пожар, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о пожаре поступило в 10.28 от работницы магазина. По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление на первом и цокольном этажах двухэтажного здания, где расположены помещения торгового объекта. Оказалось, что горела упаковочная картонная тара с обувью в помещении склада. В здании магазина сработала сигнализация.

Работники МЧС из помещений магазина на первом этаже эвакуировали трех работников. Со второго этажа, где расположены три жилых квартиры, по лестничным маршам эвакуированы два человека. Всего на момент возникновения пожара в магазине находилось три работника, посетители отсутствовали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Огонь повредил коробки с обувью на складе, в торговом зале закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — короткое замыкание электрощита в складском помещении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Раньше 9 часов уроки начинать не надо - Лукашенко
Цены, зарплата, занятость - Лукашенко требует выполнения задач
Раньше 9 часов уроки начинать не надо - Лукашенко
Кремль прокомментировал сообщения о загранпаспорте Навального
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь