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12:59 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы на съемных квартирах и базарах будут искать преступников и нелегалов

В городе проведут оперативно-профилактическое мероприятие.

Источник: Nur.kz

Полиция Алматы с 15 по 25 мая проведет оперативно-профилактическое мероприятие, во время которого будет организован обход арендуемого жилья, строительных объектов, рынков, СТО и других объектов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

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Кроме того, будет усилен пограничный, таможенный и миграционный контроль на канале въезда/выезда в Алматы автомобильным, авиа и ж/д транспортам.

Целями ОМП является:

  • оздоровление криминогенной обстановки в регионе;
  • выявление, предупреждение и пресечение каналов нелегальной миграции, незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также наркотических средств и психотропных веществ;.
  • выявление лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, объявленных в межгосударственный и международный розыск, а также нелегальных мигрантов.

Планируется проверка мест реализации и хранения зарегистрированного гладкоствольного и нарезного оружия, а также адресная проверка владельцев оружия.

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