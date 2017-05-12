Поисками пропавшей в Башкирии 9-летней Яны Перчаткиной занялись экстрасенсы

Поиски 9-летней Яны Перчаткиной из Белорецка идут уже 10 день: около автовокзала развернулся волонтерский штаб, продолжают работать полиция и кинологи.

Напомним, 3 мая около 8 часов утра второклассница ушла в школу, но на занятиях так и не появилась.

Помимо правоохранителей, к поискам подключились экстрасенсы, нумерологи и психологи. Как рассказали близкие пропавшей Яны, семья обратилась за помощью к Ирине Литвиновой — поисковику центра экстремальной помощи имени Виноградова в Москве. Родственники Перчаткиных идут на прием к экстрасенсу сегодня в 15.30 по московскому времени.

Свои версии экстрасенсы выдвигают и в соцсетях. Поисковик Элина Гофман из Санкт-Петербурга, которая ведет популярное сообщество «Анализ пропавших людей по фотографии» и в десятках случаев дает верные прогнозы, рассказала следующее: