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13:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Поисками пропавшей в Башкирии 9-летней Яны Перчаткиной занялись экстрасенсы

Семья девочки обратилась за помощью в московский центр имени Виноградова.

Поиски 9-летней Яны Перчаткиной из Белорецка идут уже 10 день: около автовокзала развернулся волонтерский штаб, продолжают работать полиция и кинологи.

Напомним, 3 мая около 8 часов утра второклассница ушла в школу, но на занятиях так и не появилась.

Помимо правоохранителей, к поискам подключились экстрасенсы, нумерологи и психологи. Как рассказали близкие пропавшей Яны, семья обратилась за помощью к Ирине Литвиновой — поисковику центра экстремальной помощи имени Виноградова в Москве. Родственники Перчаткиных идут на прием к экстрасенсу сегодня в 15.30 по московскому времени.

Свои версии экстрасенсы выдвигают и в соцсетях. Поисковик Элина Гофман из Санкт-Петербурга, которая ведет популярное сообщество «Анализ пропавших людей по фотографии» и в десятках случаев дает верные прогнозы, рассказала следующее:

— Девочка в гараже недалеко от ее школы. Гараж обычный. Прогноз, увы, плохой. Гараж стоит как пристройка к какому-то автопредприятию, обыскивать его нужно снизу, там есть что-то вроде погреба или ремонтной ямы. Будет в гараже около недели, потом вижу лесополосу….

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