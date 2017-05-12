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14:24 (мск), источник: РИА Крым

На Ай-Петри спасли застрявшего на склоне туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Сотрудники «Крым-СПАС» эвакуировали туриста из Московской области, который застрял на одном из склонов Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным спасателей, в четверг в половине седьмого вечера на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на плато Ай-Петри, на скальном уступе ниже верхней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри», застрял мужчина. Звонок поступил от сотрудников канатной дороги. На место оперативно выехала бригада в составе четырех человек.

На месте уже стало понятно, что гражданин, переоценив свои возможности, решил совершить пешее восхождение от средней станции канатной дороги вдоль тросов и оказался на скальном уступе, спуститься с которого оказалось невозможным.

С помощью альпинистского снаряжения мужчину эвакуировали, от медицинской помощи он отказался.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), сотрудники «Крым-СПАС» при сложных погодных условиях более 10 часов проводили операцию по спасению двух туристов, застрявших на Демерджи-яйле.

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