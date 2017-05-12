На Ай-Петри спасли застрявшего на склоне туриста
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Сотрудники «Крым-СПАС» эвакуировали туриста из Московской области, который застрял на одном из склонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Сотрудники «Крым-СПАС» эвакуировали туриста из Московской области, который застрял на одном из склонов
По данным спасателей, в четверг в половине седьмого вечера на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на плато
На месте уже стало понятно, что гражданин, переоценив свои возможности, решил совершить пешее восхождение от средней станции канатной дороги вдоль тросов и оказался на скальном уступе, спуститься с которого оказалось невозможным.
С помощью альпинистского снаряжения мужчину эвакуировали, от медицинской помощи он отказался.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), сотрудники «Крым-СПАС» при сложных погодных условиях более 10 часов проводили операцию по спасению двух туристов, застрявших на