На ул. Куйбышева в Калининграде с четвёртого этажа выпал мужчина
В пятницу, 12 мая, на ул. Куйбышева в Калининграде из окна четвёртого этажа выпал 40-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В пятницу, 12 мая, на ул. Куйбышева в Калининграде из окна четвёртого этажа выпал 40-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл около пяти часов утра в многоэтажном доме. Медиков вызвал отец пострадавшего. Мужчину доставили в БСМП с множественными сочетанными травмами в тяжёлом состоянии.
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