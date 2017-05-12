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13:41 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Куйбышева в Калининграде с четвёртого этажа выпал мужчина

В пятницу, 12 мая, на ул. Куйбышева в Калининграде из окна четвёртого этажа выпал 40-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл около пяти часов утра в многоэтажном доме. Медиков вызвал отец пострадавшего. Мужчину доставили в БСМП с множественными сочетанными травмами в тяжёлом состоянии.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области пообещали прокомментировать информацию позднее.

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