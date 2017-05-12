На ул. Куйбышева в Калининграде с четвёртого этажа выпал мужчина

На ул. Куйбышева в Калининграде с четвёртого этажа выпал мужчина

В пятницу, 12 мая, на ул. Куйбышева в Калининграде из окна четвёртого этажа выпал 40-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.