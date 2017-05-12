СК: Из-за халатности предпринимателя в Нестерове погиб 21-летний рабочий

47-летняя женщина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, индивидуальный предприниматель занималась капитальным ремонтом объектов строительства. В период с июня по август 2016 года в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту кровли Дома культуры в Нестерове обвиняемая привлекла к выполнению условий контракта бригаду рабочих. При этом коммерсант не озаботилась обучением рабочих и стажировкой по выполнению работ на высоте; не обеспечила их средствами защиты, необходимыми при проведении высотных работ.

В результате 14 августа 2016 года одних из членов бригады, 21-летний рабочий, не удержав равновесие, упал с высоты около четырех метров со стропил крыши в чердачное перекрытие здания. От полученных в результате падения телесных повреждений молодой человек умер в больнице спустя неделю.

В Следственном комитете пришли к выводу, что надлежащее выполнение обвиняемой возложенных на нее обязанностей по соблюдению необходимых требований безопасности позволило бы избежать человеческих жертв. К настоящему времени следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.