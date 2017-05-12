На 4 года может сесть в тюрьму калининградец за кражу плюшевого медведя
На 4 года может сесть в тюрьму 19-летний калининградец за кражу плюшевого медведя. Подробности сообщили в
На 4 года может сесть в тюрьму 19-летний калининградец за кражу плюшевого медведя. Подробности сообщили в
Кража была совершена в сувенирном магазине на улице Горького 5 мая. Молодой мужчина, зайдя в павильон, не стал делать покупки, а просто схватил плюшевого медведя с прилавка и убежал.
Выяснилось, что игрушку похитил 19-летний житель Багратионовского района. Вскоре его задержали, медведя у него изъяли.
За грабеж юноше грозит реальный тюремный срок.