На 4 года может сесть в тюрьму калининградец за кражу плюшевого медведя

Кража была совершена в сувенирном магазине на улице Горького 5 мая. Молодой мужчина, зайдя в павильон, не стал делать покупки, а просто схватил плюшевого медведя с прилавка и убежал.

Выяснилось, что игрушку похитил 19-летний житель Багратионовского района. Вскоре его задержали, медведя у него изъяли.

За грабеж юноше грозит реальный тюремный срок.