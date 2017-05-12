В Воронеже впервые водителя арестовали на 3 суток за тонировку на стеклах автомобиля

В четверг, 11 мая, 26-летний уроженец Липецкой области был арестован на трое суток за то, что не избавил свою иномарку от тонировки на передних стеклах. Такое решение вынес суд Центрального Воронежа. Арест за подобное правонарушение в столице Черноземья применен впервые.

KIA Rio с затонированными передними стеклами полицейские остановили 11 мая на улице Ломоносова.

«На этого же водителя ранее был составил протокол за это же нарушение, — рассказали в МВД. — Ему вынесли требование об устранении нарушения. Он его не выполнил».

Более того, водитель уже четырежды за последние полтора года привлекался к ответственности за незаконную тонировку.