Из-за осквернения образа «Родины-матери» возбудили уголовное дело
В Волгограде возбуждено уголовное дело
В Волгограде возбуждено уголовное дело
В Волгограде возбуждено уголовное дело
По его словам, уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма, в квартире одного из волонтеров прошел обыск.
Речь идет о фотографии, на которой при помощи фотошопа памятнику раскрасили в зеленый цвет лицо и руку. После того, как в конце марта изображение появилось в соцсетях, группа жителей города потребовала у оппозиционера извинений. Представители штаба Навального удалили картинку и принесли извинения.
За несколько дней до публикации в марте в Барнауле перед открытием избирательного штаба Навального неизвестные забросали политика шариками с зеленкой.
Аналогичный инцидент произошел спустя месяц в Москве на выходе из