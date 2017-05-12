Спустя шесть лет в Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца 14-летней девочки

Напомним, зверское убийство произошло в сентябре 2011 года. Изуродованное тело девочки с перерезанным горлом было обнаружено 18 сентября около 8.20 на территории стадиона школы у дома № 25 по улице Белореченской. Раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось. В совершении убийства подозревалась мачеха девочки, которая дала признательные показания.





Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России, в ходе расследования преступления следователям удалось полностью восстановить хронологию событий последних дней жизни школьницы. В частности, были установлены образ ее жизни и круг знакомых, были проанализированы огромные массивы электронной информации и сведений о лицах, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений либо состоящих на психиатрическом учёте. Полностью отработан жилищный массив в районе школы.

Как пояснили в ведомстве, общедоступность места преступления и ночное время в сочетании с прошедшим после убийства сильным дождём оставили следователям мало доказательств, однако благодаря качественной работе следователей и новым экспертно-криминалистическим методикам в ходе расследования были получены образцы, по которым стало возможно идентифицировать лицо, причастное к убийству.

За эти годы следователями были допрошены более 4,5 тыс. человек, более 7 тыс. лиц были проверены в рамках подворно-поквартирных обходов, проведено свыше 1 тыс. различных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетические, информационно-аналитические, химические экспертизы. Также проводились обыски, направленные на раскрытие убийства девочки: изучены более 3 тыс. документов, проанализирована биллинговая информация, включающая сведения о более чем 3 млн соединений абонентов сотовой связи. При содействии Главного управления криминалистики Следственного комитета по всей территории России были собраны сведения о десятках аналогичных преступлений, которые также оставались нераскрытыми, каждый из уличённых в стране серийных преступников в обязательном порядке проверялся на причастность зверской расправе над екатеринбургской школьницей. К работе следственной группы привлекалось более 100 сотрудников правоохранительных органов.

«Даже повидавшие на своем веку много чего страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И все-таки профессионалы сыскного дела сумели его вычислить и изобличить. Для этого потребовалось не только уйма времени, большое количество задействованного личного состава, но и сложные и длительные всевозможные экспертизы и исследования, в том числе ДНК. На причастность к ЧП сыщиками ОВД были проверены алиби порядка 4,5 тысяч мужчин. Вывели на чистую воду подозреваемого и, таким образом, раскрыли преступление лично заместитель начальника “убойного” отдела УУР ГУ МВД подполковник полиции Владимир Мерзляков и руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК подполковник юстиции Сергей Мальцев», — сообщил Накануне.RU детали расследования официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Результатом проделанной работы стало получение следователями информации о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцом, изъятым при судебно-медицинском исследовании тела умершей. 10 мая этого года подозреваемый был задержан следователями при активном содействии оперативных сотрудников полиции. Им оказался местный житель 1969 года рождения по имени Андрей, ранее никогда не привлекавшийся к уголовной ответственности, работающий индивидуальным предпринимателем в сфере ремонта электрики.

«По характеру это замкнутый, необщительный гражданин, проживавший в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства, 10 мая, вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики. У сыщиков уголовного розыска есть основания полагать, что у подозреваемого может иметься склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном. В настоящее время задержанный проверяется на причастность к иным ранее совершенным особо тяжким преступлениям, он содержится под стражей», — отметил полковник Горелых.

По версии следствия, в ночь на 18 сентября 2011 года на стадионе школы мужчина изнасиловал девочку, после чего убил, а затем скрылся с места происшествия.

Как подчеркнули в СКР, в настоящее время с учётом установленных следователями СКР деталей убийства задержанному мужчине предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Убийство, сопряжённое с изнасилованием». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время с обвиняемым проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательств. Устанавливаются истинные мотивы.

Сегодня, 12 мая суд, рассмотрев представленные СКР материалы, согласился с доводами следствия, заключив обвиняемого под стражу. В ближайшее время он будет направлен для проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.