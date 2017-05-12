СМИ: массовое ДТП с участием трамвая и «скорой» произошло в центре Ростова
Массовое ДТП с участием трамвая и «скорой» произошло в центре донской столицы 12 мая.
Массовое ДТП с участием трамвая и «скорой» произошло в центре донской столицы 12 мая.
Как сообщает 1rnd.ru, авария произошла на перекрестке проспекта Буденновского и улицы Горького. Сначала там столкнулись иномарка и трамвай, который перегородил проспект.
Затем произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» и еще двух машин.
Происшествие стало причиной затора на проспекте Буденновском.
О пострадавших в результате аварии не сообщается.