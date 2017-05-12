В Бирмингеме украли приквел к «Гарри Потттеру»
В результате кражи со взломом в Бирмингеме исчез приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке.
В результате кражи со взломом в Бирмингеме исчез приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке.
Текст был написан карандашом на обеих сторонах открытки формата А5 девять лет назад и продан на аукционе за 25 тысяч фунтов.
У этого приквела нет названия. В тексте рассказывается об отце Гарри Джемсе Поттере и его крестном отце Сириусе Блэке, действие происходит за три года до рождения Гарри Поттера.
Текст и ювелирные украшения были украдены в период с 13 по 24 апреля, заявили в полиции Западного Мидленда.
Полиция выпустила специальное заявление с просьбой сообщать любую информацию, связанную с этим преступлением.
«Единственные люди, заинтересованные в покупке этого текста, это настоящие фанаты Гарри Поттера», — уточнили в полиции.
Приквел был среди нескольких литературных работ, пожертвованных их авторами для акциона 2008 года в помощь английскому