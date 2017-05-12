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16:18 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Бирмингеме украли приквел к «Гарри Потттеру»

В результате кражи со взломом в Бирмингеме исчез приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке.

Текст был написан карандашом на обеих сторонах открытки формата А5 девять лет назад и продан на аукционе за 25 тысяч фунтов.

У этого приквела нет названия. В тексте рассказывается об отце Гарри Джемсе Поттере и его крестном отце Сириусе Блэке, действие происходит за три года до рождения Гарри Поттера.

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Текст и ювелирные украшения были украдены в период с 13 по 24 апреля, заявили в полиции Западного Мидленда.

Полиция выпустила специальное заявление с просьбой сообщать любую информацию, связанную с этим преступлением.

«Единственные люди, заинтересованные в покупке этого текста, это настоящие фанаты Гарри Поттера», — уточнили в полиции.

Приквел был среди нескольких литературных работ, пожертвованных их авторами для акциона 2008 года в помощь английскому пен-клубу.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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