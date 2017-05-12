В Омске возбудили дело о ремонте дорог плитами с именами ветеранов
Должностные лица администрации районного поселка Кормиловка подозреваются в халатности.
Должностные лица администрации районного поселка Кормиловка подозреваются в халатности.
— По мнению следователей, сотрудники администрации при организации ремонта мемориального комплекса и хранения плит проявили халатность, что повлекло существенное нарушение интересов государства и общества, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Напомним, жители поселка Кормиловка в канун празднования Дня Победы опубликовали в социальных сетях шокирующие снимки. На фотографиях видно, что дорожные ямы на улице Калинина засыпаны осколками мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Раздробленные таблички с фамилиями жителей поселка, погибших на фронте, перемешали со щебенкой.
— Недели полторы назад по нашим разбитым дорогам проехал трактор и засыпал ямы
Но местные чиновники на возмущения сельских жителей лишь рукой махнули. Сотрудники администрации всполошились только после того, как снимки ям, засыпанных именами фронтовиков, появились в интернете. Внучка Галины Павловны Алена Шишкова, приехавшая в гости к бабушке на 9 мая, сфотографировала осколки табличек в яме и выложила в сеть.
После поднявшейся шумихи представители районной администрации обратились за помощью в полицию. Чиновники спешно написали заявление о том, что данная мемориальная плита была украдена неизвестными.
Кормиловский мемориальный комплекс уже давно находится в удручающем состоянии. Судьба полуразрушенного памятника
— Следователи установили, что мемориальные плиты были демонтированы в
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, причины, ему способствовавшие, и конкретных виновных лиц. Расследование продолжается.