В Омске возбудили дело о ремонте дорог плитами с именами ветеранов

— По мнению следователей, сотрудники администрации при организации ремонта мемориального комплекса и хранения плит проявили халатность, что повлекло существенное нарушение интересов государства и общества, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. Напомним, жители поселка Кормиловка в канун празднования Дня Победы опубликовали в социальных сетях шокирующие снимки. На фотографиях видно, что дорожные ямы на улице Калинина засыпаны осколками мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Раздробленные таблички с фамилиями жителей поселка, погибших на фронте, перемешали со щебенкой.

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— Недели полторы назад по нашим разбитым дорогам проехал трактор и засыпал ямы какой-то смесью, — рассказала «РГ» пенсионерка Галина Павловна. — А потом ребятишки принесли с улицы сначала одну табличку с мемориала, потом другую. Мы с соседями пошли посмотреть — и обомлели. Это действительно осколки плит с нашего сельского обелиска. Он уже третий год находится на реставрации. Старые плиты с него сняли, а новые до сих пор не могут повесить. Нам даже в праздник цветы возложить было некуда. Но местные чиновники на возмущения сельских жителей лишь рукой махнули. Сотрудники администрации всполошились только после того, как снимки ям, засыпанных именами фронтовиков, появились в интернете. Внучка Галины Павловны Алена Шишкова, приехавшая в гости к бабушке на 9 мая, сфотографировала осколки табличек в яме и выложила в сеть. Интернет-пользователей поразило такое отношение местных дорожников к памяти фронтовиков. Некоторые сельчане обнаружили в дорожной выбоине фамилии своих дедов и прадедов.

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