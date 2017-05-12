Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
"Пипи Ся": китайцы на референдуме выбрали имя своему авианосцу
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Часть россиян предложили лишить пенсии
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
13:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске возбудили дело о ремонте дорог плитами с именами ветеранов

Должностные лица администрации районного поселка Кормиловка подозреваются в халатности.

— По мнению следователей, сотрудники администрации при организации ремонта мемориального комплекса и хранения плит проявили халатность, что повлекло существенное нарушение интересов государства и общества, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, жители поселка Кормиловка в канун празднования Дня Победы опубликовали в социальных сетях шокирующие снимки. На фотографиях видно, что дорожные ямы на улице Калинина засыпаны осколками мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Раздробленные таблички с фамилиями жителей поселка, погибших на фронте, перемешали со щебенкой.

Читайте также
Дорожную яму под Омском засыпали плитой с именами героев войны — подробности

— Недели полторы назад по нашим разбитым дорогам проехал трактор и засыпал ямы какой-то смесью, — рассказала «РГ» пенсионерка Галина Павловна. — А потом ребятишки принесли с улицы сначала одну табличку с мемориала, потом другую. Мы с соседями пошли посмотреть — и обомлели. Это действительно осколки плит с нашего сельского обелиска. Он уже третий год находится на реставрации. Старые плиты с него сняли, а новые до сих пор не могут повесить. Нам даже в праздник цветы возложить было некуда.

Но местные чиновники на возмущения сельских жителей лишь рукой махнули. Сотрудники администрации всполошились только после того, как снимки ям, засыпанных именами фронтовиков, появились в интернете. Внучка Галины Павловны Алена Шишкова, приехавшая в гости к бабушке на 9 мая, сфотографировала осколки табличек в яме и выложила в сеть. Интернет-пользователей поразило такое отношение местных дорожников к памяти фронтовиков. Некоторые сельчане обнаружили в дорожной выбоине фамилии своих дедов и прадедов.

После поднявшейся шумихи представители районной администрации обратились за помощью в полицию. Чиновники спешно написали заявление о том, что данная мемориальная плита была украдена неизвестными.

Кормиловский мемориальный комплекс уже давно находится в удручающем состоянии. Судьба полуразрушенного памятника воинам-победителям до недавнего времени мало волновала как сотрудников администрации, так и самих сельчан. Мемориал был исписан нецензурными надписями и нередко использовался прохожими вместо уборной. Только когда перед юбилеем Победы о заброшенном обелиске написали журналисты — памятник закрыли на реставрацию.

— Следователи установили, что мемориальные плиты были демонтированы в августе-сентябре 2016 года во время проведения работ по ремонту памятника «Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», принадлежащего на праве собственности Кормиловскому городскому поселению, — говорит Лариса Болдинова.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, причины, ему способствовавшие, и конкретных виновных лиц. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тяжелые ракеты "Сармат" разместят под Красноярском и Оренбургом
Кремль прокомментировал сообщения о загранпаспорте Навального
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь