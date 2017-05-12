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15:28 (мск), источник: АиФ Калининград

Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Гурьевском районе

Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Гурьевском районе. В аварии на участке автодороги Берёзовка — Жемчужное один человек погиб, еще двое пострадали.

62-летний водитель «Шкоды» ехал из поселка Храброво в Жемчужное. На прямом участке дороги его автомобиль вынесло на встречную полосу. По предварительным данным, он превысил скорость.

В этот момент навстречу ему ехал «Фольксваген Гольф». За рулем был 34-летний мужчина, рядом — его 24-летняя жена.

От удара «Шкода» вылетела в кювет и перевернулась. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

«В настоящий момент пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

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