Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Гурьевском районе

62-летний водитель «Шкоды» ехал из поселка Храброво в Жемчужное. На прямом участке дороги его автомобиль вынесло на встречную полосу. По предварительным данным, он превысил скорость.

В этот момент навстречу ему ехал «Фольксваген Гольф». За рулем был 34-летний мужчина, рядом — его 24-летняя жена.

От удара «Шкода» вылетела в кювет и перевернулась. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.