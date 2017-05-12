Полицейские задержали парня, устроившего стрельбу на Мехзаводе

Напомним, в результате конфликта, произошедшего 7 мая между армянами, три человека оказались в больнице им. Середавина. Один из них скончался от огнестрельных ранений. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

Как сообщили в облМВД, во время расследования удалось установить, что стрелял молодой человек 1993 года рождения.

«В ходе конфликта он достал из автомобиля охотничий карабин и произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области. — Оставив раненых лежать на земле, он сел в автомобиль, припаркованный рядом, и скрылся».

Однако далеко ему уйти не удалось, и 11 мая подозреваемый был задержан.

«При обыске орудие преступления было изъято, а в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, — рассказали в региональном Следственном комитете. — В настоящее время он арестован».