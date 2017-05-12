В Костанае разыскивают особо опасного преступника
Мужчина не имеет определенного места жительства.
Мужчина не имеет определенного места жительства.
В Костанае полицейские разыскивают особо опасного преступника — 33-летнего Михаила Хомякова, сообщает «NewTimes.kz».
Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
По данным полиции, разыскиваемый мужчина не имеет определенного места жительства.
Хомяков одет в куртку и кофту темного цвета, штаны темного цвета, туфли темного цвета, кепку или бейсболку.
Приметы: рост 170−175 см, среднего телосложения, возможно имеет бороду и усы.
«При получении какой — либо информации о месте нахождении преступника прошу сообщить в сообщить в ОКП ЮОП города Костанай по тел.