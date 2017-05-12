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14:08 (мск), источник: Nur.kz

В Костанае разыскивают особо опасного преступника

Мужчина не имеет определенного места жительства.

Источник: Nur.kz

В Костанае полицейские разыскивают особо опасного преступника — 33-летнего Михаила Хомякова, сообщает «NewTimes.kz».

Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

По данным полиции, разыскиваемый мужчина не имеет определенного места жительства.

Хомяков одет в куртку и кофту темного цвета, штаны темного цвета, туфли темного цвета, кепку или бейсболку.

Приметы: рост 170−175 см, среднего телосложения, возможно имеет бороду и усы.

«При получении какой — либо информации о месте нахождении преступника прошу сообщить в сообщить в ОКП ЮОП города Костанай по тел. 8 (7142) 52−68−61, 52−68−81, дежурная часть 52−68−50. Анонимность гарантируем», ― сообщили в полиции.

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