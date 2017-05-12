Крупную партию поддельного алкоголя обнаружили сотрудники полиции в Татарском районе

Грузовик с подпольным товаром перехватили на трассе. Дальнобойщик ехал из Пензы в Иркутск. В машине вез 40 тысяч бутылок без акцизных марок. При этом на этикетках — известные мировые бренды.

Стоимость партии более полутора миллионов рублей. При этом по документам — мужчина вез не алкоголь, а строительные смеси. Экспертиза подтвердила — в бутылках поддельное спиртное. Расследование дела уже завершено.

Материалы переданы в суд.