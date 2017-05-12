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14:11 (мск), источник: Новости Перми

На Парковом столкнулись четыре автомобиля

12 мая около 11 утра возле дома по улице Желябова столкнулись четыре легковых автомобиля. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей ДТП, столкновение произошло по вине одного из участников. По предварительной версии, водитель на «Киа Спектра» проехал на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия было затруднено движение. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

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