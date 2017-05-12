На Парковом столкнулись четыре автомобиля

По словам свидетелей ДТП, столкновение произошло по вине одного из участников. По предварительной версии, водитель на «Киа Спектра» проехал на запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия было затруднено движение. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.